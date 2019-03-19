Instagram тестирует возможность делать покупки через приложение
19 марта, 2019, 18:26
Пользователи соцсети смогут покупать то, что им нравится, прямо с Instagram
Об этом пишет Bloomberg .
Со вторника, 19 марта, приложение тестирует функцию покупок под названием Checkout с несколькими розничными продавцами, включая Nike и дизайнерскую платформу моды Revolve.
На Checkout люди смогут покупать непосредственно в Instagram, а не перенаправляться на сайт продавца.
Покупатели смогут оплачивать покупки с помощью Visa, Mastercard, Discover и PayPal. По мере расширения этой функции предприятия смогут непосредственно интегрировать закупки или работать с такими партнерами, как Shopify.
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