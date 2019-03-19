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Instagram тестирует возможность делать покупки через приложение

Пользователи соцсети смогут покупать то, что им нравится, прямо с Instagram

Об этом пишет Bloomberg .

Со вторника, 19 марта, приложение тестирует функцию покупок под названием Checkout с несколькими розничными продавцами, включая Nike и дизайнерскую платформу моды Revolve.

На Checkout люди смогут покупать непосредственно в Instagram, а не перенаправляться на сайт продавца.

Покупатели смогут оплачивать покупки с помощью Visa, Mastercard, Discover и PayPal. По мере расширения этой функции предприятия смогут непосредственно интегрировать закупки или работать с такими партнерами, как Shopify.

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