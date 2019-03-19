Facebook усиливает борьбу с фейками перед выборами в Европарламент

19 марта, 2019, 09:02

Facebook ужесточает правила по предотвращению распространения ложных новостей перед выборами в Европарламент, которые запланированы на 26 мая

Об этом сообщила одна из топ-менеджеров компании Тесса Лайонс, передает DW.

В частности, Facebook планирует создать новый виртуальный ситуационный центр, куда будут подключаться сотрудники соцсети из разных офисов.

По словам Лайонс, Facebook по всему миру работает по вопросу ложных (фейковых) новостей из 43 организациями. А предвыборный ситуационный центр станет готовой схемой для будущего решения проблем с распространением фейковых новостей в Facebook.

Соцсеть также планирует организовать круглосуточное сотрудничество разработчиков программ, специалистов по обработке данных и политических экспертов.

Сотрудники такого центра смогут связываться с различными ведомствами, в частности в Германии, где одним из адресатов станет Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационных технологий.

Лайонс сказала, что ситуационный центр будет осуществлять свою деятельность в нескольких местах, в частности, в штаб-квартире Facebook в Калифорнии и главном европейском офисе в Дублине.

Представительница Facebook сообщила, что количество людей, занятых в борьбе с фейковых новостями, увеличится с 20 тыс. до 30 тыс.

Планируется, что новая структура Facebook продолжит работу и после выборов в Евросоюзе.