Евро-2020. Португалию и Украину рассудит "несчастливый" для нашей команды рефери

19 марта, 2019, 14:39

Отборочный матч Евро-2020 Португалия - Украина будет судить француз Клеман Тюрпен, при котором наша команда ранее дважды сыграла вничью

Об этом сообщает "Команда 1".

Стартовый матч отборочного турнира Евро-2020 Португалия - Украина доверено обслуживать судейской бригаде из Франции во главе с 36-летним Клеманом Тюрпеном. На линиях ему будут помогать Николя Дано и Сириль Гриньоре.

Тюрпен, который получил статус судьи ФИФА в 2010 году, уже дважды судил матчи нашей команды. 12 октября 2012 года он зафиксировал выездную ничью украинцев в игре отбора чемпионата мира-2014 с Молдовой (0: 0).

5 сентября 2016 года француз работал на игре отбора ЧМ-2018 Украина - Исландия (1: 1). Тогда на 83-й минуте Тюрпен назначил в ворота исландцев пенальти, который не смог реализовать Евгений Коноплянка, попав в штангу.

Матч Португалия - Украина состоится 22 марта в Лиссабоне и начнется в 21:45 по киевскому времени.