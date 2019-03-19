Евро-2020. Португалию и Украину рассудит "несчастливый" для нашей команды рефери
Об этом сообщает "Команда 1".
Стартовый матч отборочного турнира Евро-2020 Португалия - Украина доверено обслуживать судейской бригаде из Франции во главе с 36-летним Клеманом Тюрпеном. На линиях ему будут помогать Николя Дано и Сириль Гриньоре.
Тюрпен, который получил статус судьи ФИФА в 2010 году, уже дважды судил матчи нашей команды. 12 октября 2012 года он зафиксировал выездную ничью украинцев в игре отбора чемпионата мира-2014 с Молдовой (0: 0).
5 сентября 2016 года француз работал на игре отбора ЧМ-2018 Украина - Исландия (1: 1). Тогда на 83-й минуте Тюрпен назначил в ворота исландцев пенальти, который не смог реализовать Евгений Коноплянка, попав в штангу.
Матч Португалия - Украина состоится 22 марта в Лиссабоне и начнется в 21:45 по киевскому времени.
- 4 марта главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко назвал имена игроков, которых вызвали для подготовки и участия в отборочных матчах Евро-2020 против сборных Португалии и Люксембурга 22 и 25 марта.
- 15 марта указом Петра Порошенко бразильский форвард "Шахтера" Жуниор Мораес получил украинское гражданство.
- 19 марта главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса в национальную команду.
- Одноклубник Александра Зинченко по "Манчестер Сити" Бернарду Силва назвал фаворитов отборочной группы Евро-2020, где сыграют Португалия и Украина.
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