Евро-2020. Как Жуниор Мораес выглядит в форме сборной Украины

19 марта, 2019, 12:54

Форвард "Шахтера" Жуниор Мораес прибыл в расположение сборной Украины

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Сегодня Жуниор Мораес прибыл в расположение сборной Украины в киевском отеле "Хилтон". Игрока встретили администраторы сборной и представители пресс-службы ФФУ. Форвард сразу получил экипировку - свободным был комплект формы из 18-м номером, однако это не означает, что у новичка будет именно такой игровой номер.

Затем футболист отправился общаться с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко. Сегодня Мораес примет участие в теоретическом занятии команды.