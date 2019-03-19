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Евро-2020. Как Жуниор Мораес выглядит в форме сборной Украины


фото: ffu.ua
Форвард "Шахтера" Жуниор Мораес прибыл в расположение сборной Украины

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Сегодня Жуниор Мораес прибыл в расположение сборной Украины в киевском отеле "Хилтон". Игрока встретили администраторы сборной и представители пресс-службы ФФУ. Форвард сразу получил экипировку - свободным был комплект формы из 18-м номером, однако это не означает, что у новичка будет именно такой игровой номер.

Затем футболист отправился общаться с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко. Сегодня Мораес примет участие в теоретическом занятии команды.

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