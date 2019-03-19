Евро-2020. Как Жуниор Мораес выглядит в форме сборной Украины
19 марта, 2019, 12:54
Форвард "Шахтера" Жуниор Мораес прибыл в расположение сборной Украины
Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.
Сегодня Жуниор Мораес прибыл в расположение сборной Украины в киевском отеле "Хилтон". Игрока встретили администраторы сборной и представители пресс-службы ФФУ. Форвард сразу получил экипировку - свободным был комплект формы из 18-м номером, однако это не означает, что у новичка будет именно такой игровой номер.
Затем футболист отправился общаться с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко. Сегодня Мораес примет участие в теоретическом занятии команды.
Жуниор Мораес присоединился к сборной! # МиЗбирна pic.twitter.com/dFAc9k4K5F- ФФУ / FFU (@FFUKRAINE) 19 марта 2019
- 4 марта главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко назвал имена игроков, которых вызвали для подготовки и участия в отборочных матчах Евро-2020 против сборных Португалии и Люксембурга 22 и 25 марта.
- 15 марта указом Петра Порошенко бразильский форвард "Шахтера" Жуниор Мораес получил украинское гражданство.
- 19 марта главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса в национальную команду.
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