ЕС выделил 525 млн евро на военные исследования, из них 182 млн - на борьбу с киберугрозами
Об этом сообщает пресс-служба Европейской Комиссии.
"Сотрудничество в сфере обороны является единственным путем для того, чтобы защитить европейцев в этом нестабильном мире. Мы делаем нашу часть. Совместные проекты уже материализуются. Европейская оборона происходит", - заявил вице-президент Еврокомиссии Катайнен.
Отмечается, что в организации создают Фонд европейской обороны к 2021 году. Речь идет о финансировании проектов, связанных с современными технологиями и инновациями в таких сферах, как искусственный интеллект, технология беспилотных аппаратов, спутниковая связь и разведывательные системы.
Еврокомиссия обнародовала информацию, на какие именно программы выделено финансирование.
80 млн евро предусмотрено на обеспечение боеспособности, защиты и мобильности войск за счет создания спутниковых систем обнаружения угроз и борьбы с беспилотниками, 182 млн евро - на разведку, защищенную связь и борьбу с киберугрозами. Еще 71 млн евро будут потрачены на развитие ударных систем наземного, воздушного и морского базирования, говорится в сообщении.
Отмечается, что отдельное финансирование предусмотрено для так называемых инновационных оборонных технологий - 27 млн евро пойдут на развитие искусственного интеллекта, виртуальной реальности и кибернетических технологий.
Еще 100 млн евро предполагается потратить на развитие программы "Евродрон", которая является важной для обеспечения стратегической автономии Европы. 37 млн евро направляются на развитие совместимости и надежности военной связи, отмечают в Еврокомиссии.
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Напомним, 15 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что расходы стран Альянса на оборону увеличились на 4% и достигли около $1 трлн . Почти 70% этой суммы приходится на США, которые тратят на оборону 3,39% своего ВВП.
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