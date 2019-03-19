ЕС выделил 525 млн евро на военные исследования, из них 182 млн - на борьбу с киберугрозами

Об этом сообщает пресс-служба Европейской Комиссии.

"Сотрудничество в сфере обороны является единственным путем для того, чтобы защитить европейцев в этом нестабильном мире. Мы делаем нашу часть. Совместные проекты уже материализуются. Европейская оборона происходит", - заявил вице-президент Еврокомиссии Катайнен.

Отмечается, что в организации создают Фонд европейской обороны к 2021 году. Речь идет о финансировании проектов, связанных с современными технологиями и инновациями в таких сферах, как искусственный интеллект, технология беспилотных аппаратов, спутниковая связь и разведывательные системы.

Еврокомиссия обнародовала информацию, на какие именно программы выделено финансирование.

80 млн евро предусмотрено на обеспечение боеспособности, защиты и мобильности войск за счет создания спутниковых систем обнаружения угроз и борьбы с беспилотниками, 182 млн евро - на разведку, защищенную связь и борьбу с киберугрозами. Еще 71 млн евро будут потрачены на развитие ударных систем наземного, воздушного и морского базирования, говорится в сообщении.

Отмечается, что отдельное финансирование предусмотрено для так называемых инновационных оборонных технологий - 27 млн евро пойдут на развитие искусственного интеллекта, виртуальной реальности и кибернетических технологий.

Еще 100 млн евро предполагается потратить на развитие программы "Евродрон", которая является важной для обеспечения стратегической автономии Европы. 37 млн евро направляются на развитие совместимости и надежности военной связи, отмечают в Еврокомиссии.