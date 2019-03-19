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Экс-президента Перу задержали по подозрению в пьянстве

Экс-президент Перу Алехандро Толедо, который скрывается от правосудия, был арестован в американском штате Калифорния по подозрению в пьянстве в общественном месте

Об этом сообщает Радио Свобода.

Прежде, чем его освободили, мужчина был вынужден провести ночь за решеткой.

По данным американских властей, 72-летний Толедо был задержан в ресторане у города Менло-Парк, недалеко от Сан-Франциско. Сообщается, что его уволили после выдвинутого в таких случаях объявления о правонарушении.

Отметим, что прокуратура в Перу обвиняет Толедо, который был президентом с 2001-го до 2006 года, в получении $ 20 млн бразильской строительной фирмы в обмен на помощь в получении выгодного контракта. Толедо отрицает обвинения.

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