ДТП в столице парализовало движение на Северном мосту

19 марта, 2019, 11:27

Авария частично парализовала движение на проспекте Маяковского и проспекте Шухевича

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

ДТП произошло в результате несоблюдения безопасной скорости и дистанции. Оба автомобиля двигались от Троещины в направлении Петровки.

Из-за заблокированного левого ряда образовался затор на проспекте Маяковского (в направлении выезда из Троещины), проспекте Шухевича в направлении Петровки, бульваре Перова в направлении Керченской площади.