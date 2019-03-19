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ДТП в столице парализовало движение на Северном мосту

Авария частично парализовала движение на проспекте Маяковского и проспекте Шухевича

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

ДТП произошло в результате несоблюдения безопасной скорости и дистанции. Оба автомобиля двигались от Троещины в направлении Петровки.

Из-за заблокированного левого ряда образовался затор на проспекте Маяковского (в направлении выезда из Троещины), проспекте Шухевича в направлении Петровки, бульваре Перова в направлении Керченской площади.

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