ДТП в столице парализовало движение на Северном мосту
19 марта, 2019, 11:27
Авария частично парализовала движение на проспекте Маяковского и проспекте Шухевича
Об этом сообщают Вартови Еспресо.
ДТП произошло в результате несоблюдения безопасной скорости и дистанции. Оба автомобиля двигались от Троещины в направлении Петровки.
Из-за заблокированного левого ряда образовался затор на проспекте Маяковского (в направлении выезда из Троещины), проспекте Шухевича в направлении Петровки, бульваре Перова в направлении Керченской площади.
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