Девятилетний мальчик раздал сбережения родителей соседям

19 марта, 2019, 16:13

Девятилетний мальчик из немецкого города Бад-Фильбель ходил по соседям и раздавал сбережения своих родителей, пока его не остановила полиция

Об этом сообщает Deutsche Welle.

У мальчика был с собой пакет, в котором было € 2,7 тысячи ($3 тыс.) купюрами по € 50 - все сбережения его родителей. Мальчик ходил от двери к двери и раздавал всем желающим по одной банкноте. Ребенок утверждал, что нашел деньги рядом с домом.

Как отмечает DW, некоторые соседи брали деньги от ребенка, а в качестве вознаграждения оставляли ему небольшую сумму. Так продолжалось до тех пор, пока один из местных жителей не позвонил в полицию.

К тому моменту, как правоохранительные органы остановили мальчика, он успел потратить €260 ($300). Сам мальчик отказался сообщить, откуда у него деньги, но полицейские нашли его родителей. Из-за чего ребенок пошел на такой шаг, неизвестно. Полиция попросила соседей вернуть пропавшие деньги.