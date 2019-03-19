ЦИК увеличила количество бюллетеней для первого тура на более чем 260 тысяч

19 марта, 2019, 11:14

Для первого тура президентских выборов увеличили количество бюллетеней до 30,440 млн штук, а для второго наоборот - уменьшили до 29,92 млн штук

Об этом сообщают Наши Деньги.

Сначала бюллетени распределялись поровну: по 30,18 млн штук на первый и второй туры. Но 12 марта изменили распределение бюллетеней: для первого тура количество бюллетеней увеличили до 30,44 млн штук, для второго - уменьшили до 29,92 млн штук

Общее количество не изменилось, то есть ЦИК перенесла 263 тыс. бюллетеней со второго на первый тур. Хотя никаких радикальных изменений с количеством избирателей за три недели между первым туром 31 марта и вторым туром 21 апреля происходить не должно.

Отмечается, что по состоянию на 7 марта Госреестр избирателей насчитывал 29,94 млн человек.