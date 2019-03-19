Большинство антивирусных программ для Android вовсе не защищают устройства, - исследование
Об этом свидетельствуют результаты тестов, проведенных специалистами компании AV-Comparatives.
Согласно отчету, в проверке участвовало 250 антивирусных программ. Лишь 80 из них удовлетворяли минимальные требования безопасности - обнаружили более 30% вредоносных приложений. Многие из них - продукты известных фирм, таких как McAfee, Avast, Symantec, Trend Micro и т.д. Полный список этих программ приведен в конце материала.
Специалисты утверждают, что неэффективные программы либо никак не защищают устройства, либо применяют сомнительные механизмы обнаружения. Они нередко используют принцип "белый" список, то есть считают опасными все программы или страницы, кроме тех, которые значатся в нем. Подобные антивирусы можно обмануть, подделав доменное имя под известный адрес.
В докладе также уточняется, что подобные программы отличаются шаблонными интерфейсами. Они уверены, что основная цель неработающих антивирусов - приносить легкие деньги создателям, а не защищать пользователей.
Следующие 80 приложений обнаружили более 30% вредоносных приложений и не имели ложных срабатываний:
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