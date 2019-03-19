//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Boeing планирует обновить программное обеспечение для 737 MAX до конца месяца

Компания Boeing до конца марта надеется разработать новое программное обеспечение на самолеты серии 737 MAX

Об этом сообщает BBC.

"Компания Boeing сообщила, что стоит ожидать, что до конца месяца будет подготовлено новое программное обеспечение для самолетов модели 737 MAX", - говорится в сообщении.

Читайте также: Запрещенный Boeing . Как авиакатастрофа в Эфиопии скажется на перевозках в мире

Самолеты этой модели прекратили полеты после аварии самолета Ethiopian Airlines.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 марта, 2019 вторник

больше новостей

19 марта, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать