Boeing планирует обновить программное обеспечение для 737 MAX до конца месяца

19 марта, 2019, 19:20

Компания Boeing до конца марта надеется разработать новое программное обеспечение на самолеты серии 737 MAX

Об этом сообщает BBC.

"Компания Boeing сообщила, что стоит ожидать, что до конца месяца будет подготовлено новое программное обеспечение для самолетов модели 737 MAX", - говорится в сообщении.

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Самолеты этой модели прекратили полеты после аварии самолета Ethiopian Airlines.