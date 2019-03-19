Boeing планирует обновить программное обеспечение для 737 MAX до конца месяца
19 марта, 2019, 19:20
Компания Boeing до конца марта надеется разработать новое программное обеспечение на самолеты серии 737 MAX
Об этом сообщает BBC.
"Компания Boeing сообщила, что стоит ожидать, что до конца месяца будет подготовлено новое программное обеспечение для самолетов модели 737 MAX", - говорится в сообщении.
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Самолеты этой модели прекратили полеты после аварии самолета Ethiopian Airlines.
- Напомним, 10 марта пассажирский самолет "Боинг 737" авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение на пути из Аддис-Абебы в Найроби.
- Президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9.
- Украина запретила самолет Boeing 737 MAX после трагедии в Эфиопии.
- Компания Boeing поддержала запрет на полеты 737 Max.
- 15 марта авиапроизводитель Boeing сообщал, что в течение 10 дней обновит программное обеспечение для запрещенных в результате двух авиакатастроф самолетов 737 MAX.
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