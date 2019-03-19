Aigle Azur запускает прямой авиарейс из Киева в Париж в середине апреля
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Как отмечают в компании, новый маршрут откроет для пассажиров Aigle Azur возможности выбора удобного графика перелетов между двумя странами, а также дополнительные преимущества в стыковочных перелетах из/в Португалии, Алжира, Бразилии и Китая.
Известно, что Aigle Azur начнет полеты из парижского аэропорта Орли в Киев 18 апреля с частотой три раза в неделю. Вылеты из Парижа будут выполняться вечером по вторникам, четвергам и субботам, из Киева - рано утром по средам, пятницам и воскресеньям.
Aigle Azur - французская авиакомпания, выполняющая регулярные и чартерные пассажирские перевозки в странах Европы и Северной Африки. Базируется в аэропорту "Орли".
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Напомним, в мире за 2018 г. открылось почти 4000 новых авиарейсов. Украина попала в 20-ку стран, где авиаперевозки развиваются стремительно .
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