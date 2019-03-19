Aigle Azur запускает прямой авиарейс из Киева в Париж в середине апреля

19 марта, 2019, 17:53

Французская авиакомпания Aigle Azur откроет прямой рейс между аэропортами Париж "Орли" и Киев "Борисполь" с 18 апреля 2019 года

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Как отмечают в компании, новый маршрут откроет для пассажиров Aigle Azur возможности выбора удобного графика перелетов между двумя странами, а также дополнительные преимущества в стыковочных перелетах из/в Португалии, Алжира, Бразилии и Китая.

Известно, что Aigle Azur начнет полеты из парижского аэропорта Орли в Киев 18 апреля с частотой три раза в неделю. Вылеты из Парижа будут выполняться вечером по вторникам, четвергам и субботам, из Киева - рано утром по средам, пятницам и воскресеньям.

Aigle Azur - французская авиакомпания, выполняющая регулярные и чартерные пассажирские перевозки в странах Европы и Северной Африки. Базируется в аэропорту "Орли".

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