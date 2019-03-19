Абрамович за 2,9 млрд евро продает "Челси" самому богатому британцу
Об этом сообщает издание The Mirror.
Рэтклифф уже встречался с Абрамовичем и высказывал свои идеи по поводу будущего английского клуба.
Ранее газета The Times сообщила, что идея о продаже клуба появилась после того, как российскому олигарху отказали в продлении инвестиционной визы. Без нее Абрамович не сможет работать в Великобритании, где находился с момента приобретения лондонского клуба.
Роман Абрамович приобрел "Челси" в 2002 году за 163 млн евро. В период его руководства лондонский клуб пять раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Суперкубок Англии, а в 2012 году впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. Также "Челси" пять раз становился обладателем Кубка Англии и трижды Кубка английской лиги.
Состояние Рэтклиффа оцениваются в 24,5 млрд евро. Он является самым богатым гражданином Великобритании. С 2017 года он владеет швейцарским футбольным клубом "Лозанна".
- В сентябре 2018 года стало известно, что российский олигарх Роман Абрамович готов продать футбольный клуб "Челси" за 3 млрд фунтов.
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