Абелевскую премию впервые в истории присудили женщине

19 марта, 2019, 16:51

Норвежская академия наук объявила лауреата Абелевской премии 2019 года. Им впервые стала женщина - американский математик Карен Уленбек (Karen Uhlenbeck)

Как пишет New Scientist, премия присуждена ей "за пионерские достижения в геометрических дифференциальных уравнениях в частных производных, калибровочной теории поля и интегрированных системах и за фундаментальное влияние ее работ на математический анализ, геометрию и математическую физику".

Абелевскую премию часто называют "Нобелевской премией по математике". В отличие от, например, Филдсовской медали она вручается ежегодно с 2003 года. Размер премии - шесть миллионов крон. В 2018 году премию получил канадский математик Роберт Ленглендс.

"Карен Уленбек получает Абелевскую премию 2019 г. за свои фундаментальные работы по геометрическому анализу и калибровочной теории поля, которые коренным образом изменили математический ландшафт. Ее теории произвели революцию в нашем понимании минимальных поверхностей, например, тех, что образуют мыльные пузыри, и более общих проблем минимизации высокой размерности ", - сказал глава Абелевского комитета Ганс Мюнт-Каас.

Уленбек, которая родилась в 1942 году, училась в университете штата Мичиган, Нью-Йоркском университете и Брандейском университете штата Массачусетс. Ей пришлось поработать в Массачусетском технологическом институте, Калифорнийском университете в Беркли и Университете штата Иллинойс. Сейчас она работает в Университете штата Техас в Остине и в Принстонском университете.

Оргкомитет премии отмечает, что Уленбек, помимо прочего, стала второй женщиной в истории после Эмми Нетер, которая выступила с пленарным докладом на Международном конгрессе математиков в Киото в 1990 году. Уленбек активно занимается продвижением молодых математиков и выступает за гендерное равенство в математике и науке в целом.