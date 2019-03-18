Заработали новые правила авиаперевозок пассажиров и багажа. Что меняется

18 марта, 2019, 15:38

В Украине вступили в силу новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа

Госавиаслужба опубликовала новую редакцию правил, согласно которым информация о максимальном количестве и весе багажа, который принимает авиаперевозчик для бесплатной перевозки, указывается в правилах авиаперевозчика и договоре перевозки, предоставляемых пассажиру.

"Введение правил обеспечит совершенствование действующего законодательства в сфере воздушных перевозок пассажиров и багажа с учетом тенденций развития рынка, путешествий авиакомпаниями с моделью ведения бизнеса low cost, применение мобильных приложений для осуществления он-лайн регистрации, регистрации пассажиров и багажа самостоятельно в аэропортах, внедрение более гибкой тарифной политики, которая позволяет пассажиру выбирать оптимальный тариф в зависимости от услуг, предлагаемых авиакомпанией", - говорится в пояснении.

Эти правила, в частности, не содержат нормы об обязательном бесплатный провоз багажа определенного веса (ранее 15 килограммов).

Госавиаслужба также узаконила в новой редакции правила оплаты за регистрацию в аэропорту:

регистрация в аэропорту происходит бесплатно, если это предусмотрено правилами применения тарифа, по которому приобретен билет; в случае, если нельзя зарегистрироваться с помощью сайта авиаперевозчика или с помощью киоска самообслуживания.

Также изменились сроки завершения регистрации и посадки в самолет:

авиакомпании могут закрывать стойки регистрации не ранее, чем за 45 минут (ранее 40 минут) до вылета; выходы на посадку могут закрывать не ранее, чем за 15 минут до вылета (ранее 10 минут).

Впрочем по правилам исчезла минимальная норма расстояния между креслами.

Ранее расстояние между креслами должна была составить не менее 31 дюйма (78 сантиметров) в бизнес- и премиум-классе, а также не менее 29 дюймов (73 сантиметров) в эконом-классе.

Читайте также: Как изменились правила провоза ручной клади в лоукостеров, летающих в Украине. инфографика