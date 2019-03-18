Замолчала на 10 лет, и снова "проснулась": ученые рассказали о таинственной звезде
Об этом пишет ScienceAlert .
Магнетары называется мертвая нейтронная звезда, обладающая исключительно сильным магнитным полем. Теоретически существование магнетаров было предсказано в 1992 году, а первое свидетельство их реального существования получено в 1998 году при наблюдении мощной вспышки гамма- и рентгеновского излучения от источника SGR 1900 + 14 в созвездии Орла.
Срок жизни магнетаров составляет около 1 млн лет. У них одна из самых сильных магнитных полей во Вселенной - при этом диаметр средней звезды составляет не более 30 км, а масса намного превышает солнечную. Согласно расчетам, в нашей галактике может существовать до 30 млн магнетаров, на сегодняшний день известно лишь о существовании 24 таких объектов.
XTE J1810-197 входит в подгруппу высокочастотных магнетаров, выпускающих мощные радиоволны. Их магнитное поле в 1 квдрл раз сильнее земного. В 2008 году XTE J1810-197 перестал излучать радиоволны, однако в декабре 2018 года от объекта снова зафиксировали сигналы, - но совсем другого темпа.
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