За работой Укроборонпрома будут наблюдать представители НАТО, - Луценко

18 марта, 2019, 12:40

18 марта представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко анонсировала, что наблюдатели от НАТО будут введены в госконцерн "Укроборонпром"

Об этом она заявила в ходе заседания согласительного совета парламента, передает РБК-Украина.

По словам Луценко, это предусмотрено указом главы государства по решению Совета нацбезопасности и обороны по "Укроборонпроме".

"Это и те изменения, которые президент Порошенко своим указом ввел по решению СНБО в "Укроборонпроме ". Это не фикция: аудит будет проведен, наша Счетная палата проведет инвентаризацию, будут введены дополнительные наблюдатели из представителей НАТО для того, чтобы работать в "Укроборонпроме " , - сказала Луценко.