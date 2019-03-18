За работой Укроборонпрома будут наблюдать представители НАТО, - Луценко
18 марта, 2019, 12:40
18 марта представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко анонсировала, что наблюдатели от НАТО будут введены в госконцерн "Укроборонпром"
Об этом она заявила в ходе заседания согласительного совета парламента, передает РБК-Украина.
По словам Луценко, это предусмотрено указом главы государства по решению Совета нацбезопасности и обороны по "Укроборонпроме".
"Это и те изменения, которые президент Порошенко своим указом ввел по решению СНБО в "Укроборонпроме ". Это не фикция: аудит будет проведен, наша Счетная палата проведет инвентаризацию, будут введены дополнительные наблюдатели из представителей НАТО для того, чтобы работать в "Укроборонпроме " , - сказала Луценко.
- Напомним, 25 февраля 2019 проект "Наши деньги" обнародовал расследования хищений в "Укроборонпроме", в которых, по данным журналистов, якобы причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь Гладковский с фигурантами Виталием Жуковым и Андреем Рогозой . В НАБУ заявили, что фирмы, которые фигурируют в расследовании, являются объектами расследований Бюро.
- Олег Гладковський отверг обвинения в коррупции и обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в журналистском расследовании. Он подчеркивал, что его сын якобы даже не знает, кто такие Жуков и Рогоза .
- Петр Порошенко 4 марта подписал указ о увольнении Гладковского-старшим с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
- По делу было осуществлено несколько задержаний среди чиновников , проведены десятки обысков.
- Скандал стал поводом для митингов и акций , как против семьи Гладковских , так и против Порошенко . 9 марта они переросли в столкновения с полицией .
- Порошенко пообещал до конца года провести аудит "Укроборонпрома" , а Верховная Рада обещает сделать госзакупки в оборонной отрасли максимально прозрачными .
- 4 марта журналисты Bihud.INFO обнародовали новую часть расследования о продаже "Укроборонпрома" приборов стоимостью $ 85 тыс. по цене в $ 580 тыс.
- 11 марта журналисты обнародовали часть расследования , в котором говорится, что в ГПУ и СБУ брали взятки за закрытие дел о хищении в "Укроборонпроме", а также причастность НАБУ.
- НАБУ отрицает обвинения о взятках и заявило о "ложных выводах" журналистов.
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