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За "референдумы" 2014 года на Донбассе осудили 147 человек


фото: infokava
За организацию и проведение "референдумов" 11 мая 2014 года в Донбассе суды объявили приговоры 85 лицам в Донецкой области и 62 - в Луганской

Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры Луганской и Донецкой областей, передают Крим.Реалии

Отмечается, что реальный срок за решеткой получили 2 человека в Донецкой области и 10 - на Луганщине. Максимальное наказание составляет 8 лет лишения свободы по ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

В пресс-службах сообщили, что большинство осужденных (83 человека в Донецкой и 52 - в Луганской) получили условные наказания, в частности, заключили соглашение с обвинением и были освобождены от его отбывания.

В прокуратуре утверждают, что большинство лиц, подозреваемых в организации и проведении "референдумов" сейчас находятся на временно оккупированных территориях Донбасса.

Сейчас в розыске находится 136 человек по запросу правоохранительных органов Луганской области и 28 человек - Донецкой области.

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