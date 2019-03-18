Япония и США создают радар для защиты кораблей от российских ракет

18 марта, 2019, 14:08

Военнослужащие Японии и Соединенных Штатов Америки совместно разрабатывают новую радарную систему для защиты от российских гиперзвуковых ракет

Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

Соответствующая радарная система разрабатывается для американских боевых кораблей ВМС.

"Япония и Соединенные Штаты совместно работают над разработкой новой радарной системы для американских боевых кораблей ВМС, оснащенных системой Иджис, для улучшения возможностей защиты", - говорится в сообщении.

Источники издания сообщили, что новая радарная система, разработка которой уже находится в финальной фазе, должна защищать корабли США от гиперзвуковых ракет, которые совместно разрабатывают РФ и Китай.

Кроме того, новая защитная система сможет осуществлять наблюдение за боевыми кораблями с обзором в 360 градусов.