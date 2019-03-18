Вирус популизма поразил всех кандидатов в президенты, - Максим Бурбак

18 марта, 2019, 13:49

С приближением выборов кандидаты в президенты прибегают ко все большему популизму в обещаниях, сознательно обманывая своих избирателей

Об этом во время Согласительного совета заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Вирус популизма поразил абсолютно всех участников избирательного процесса. Подчеркиваю - абсолютно всех! Кандидаты обещают низкие тарифы, фантастический рост зарплат и пенсий, увеличение социальной помощи и выплат" уже завтра ". Хотя у Президента таких полномочий нет. Кандидаты это хорошо знают, но продолжают обманывать людей ", - сказал руководитель фракции.

"Мы уже не раз призывали участников избирательного процесса к взвешенности. К сожалению, всех ослепила борьба без правил. У кандидатов хроническое недержание пустых обещаний. Еще немного - и избирательные программы будут из трех слов: все, всем и бесплатно. Прекратите обманывать людей!" , - отметил Максим Бурбак.

Он подчеркнул, что "Народный фронт" имеет право требовать у кандидатов ответственности, потому что правительство Яценюка в 2014-2015 годах спасло страну от экономического коллапса и стабилизировало ситуацию.

"Мы сделали невозможное в критические для Украины дни и месяцы. Мы знаем, что такое долг и ежедневный тяжелый труд, что такое ответственные слова и действия", - подчеркнул Бурак.

"Именно поэтому Арсений Яценюк на этот раз не пошел на президентские выборы. Чтобы не распространять среди патриотических избирателей неопределенность. Мы в очередной раз своим примером доказали, что интерес государства - превыше всего. Поэтому требуем от кандидатов: достаточно затапливать страну пустыми обещаниями и ложью. Прекратите уничтожать друг одного и государство ", - подчеркнул руководитель фракции.

Он также подчеркнул, что популизм - это инструмент гибридной войны против Украины. Сначала он формирует у людей завышенные ожидания, которые потом оборачиваются разочарованием и снижением доверия ко всем политикам и к государству.

"Популизм также обесценивает небывалые достижения Украины за последние годы. Неслучайно раскруткой махрового популизма и всевозможных пустобрехов занимаются прокремлевские медведчуковские телеканалы. Эти так называемые телеканалы является рупором антиукраинской демагогии. Распространяя популизм, они уничтожают Украину", - подчеркнул Максим Бурбак.

"Народный фронт" никогда не разбрасывался пустыми обещаниями. Популизм противоречит нашим принципам. Обещайте только то, что можете и можно сделать. Помните, что выборы закончатся и солнышко взойдет. Реальная жизнь заставит ответить за пустые слова ", - резюмировал руководитель фракции.