ВВП Украины превысил 3,5 трлн грн. Инфографика по годам

18 марта, 2019, 16:09

Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины вырос с 2,984трлн грн в 2017 году до 3,563 трлн грн в прошлом году

Данные об этом содержатся в отчете Министерства финансов о выполнении госбюджета за 2018 год.

Отметим, этот показатель на 230,6 млрд грн больше, чем прогноз, предусмотренный госбюджетом-2018.

Реальный ВВП Украины, по оценке МЭРТ, вырос в 2018 году на 3,2%, что на 0,2 п.п. выше прогноза, передает finclub.

Кроме того, инфляция в 2018 году - 9,8% - оказалась выше, чем предполагал бюджет - 9%.

Промышленная инфляция также оказался выше прогнозов - составила 14,2% при прогнозе в 10,3%.

Среднегодовой обменный курс гривни, который был учтен в бюджете на 2018 год - 29,3 грн/$, по факту оказался на 2,1 грн ниже - 27,2 грн/$.