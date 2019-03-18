ВВП Украины превысил 3,5 трлн грн. Инфографика по годам
18 марта, 2019, 16:09
Отметим, этот показатель на 230,6 млрд грн больше, чем прогноз, предусмотренный госбюджетом-2018.
Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины вырос с 2,984трлн грн в 2017 году до 3,563 трлн грн в прошлом году
Данные об этом содержатся в отчете Министерства финансов о выполнении госбюджета за 2018 год.
Отметим, этот показатель на 230,6 млрд грн больше, чем прогноз, предусмотренный госбюджетом-2018.
Реальный ВВП Украины, по оценке МЭРТ, вырос в 2018 году на 3,2%, что на 0,2 п.п. выше прогноза, передает finclub.
Кроме того, инфляция в 2018 году - 9,8% - оказалась выше, чем предполагал бюджет - 9%.
Промышленная инфляция также оказался выше прогнозов - составила 14,2% при прогнозе в 10,3%.
Среднегодовой обменный курс гривни, который был учтен в бюджете на 2018 год - 29,3 грн/$, по факту оказался на 2,1 грн ниже - 27,2 грн/$.
Читайте также
-
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-
-
14 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
Читайте также
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-