Вор вернул женщине украденные деньги, когда узнал, что они у нее последние
Об этом пишет Shanghaiist.
Жертву ограбления зовут Ли. Ночью она пошла к банкомату ICBC, чтобы снять деньги, когда к ней со спины подошел вооруженный ножом мужчина. Женщина отдала злоумышленнику 2,5 тысячи юаней ($372), но тот потребовал больше.
Запись с камер наблюдения в банке опубликовал китайский телеканал CGTN.
Грабитель заставил девушку показать ему баланс счета. Увидев, что снятые 2,5 тысячи были последними, он отдал ей деньги, улыбнулся и ушел. Запись ограбления стала вирусной в китайских социальных сетях. Пользователи называли грабителя "добрым" и "старомодным".
Злоумышленника нашли и задержали полицейские. По данным CGTN, несмотря на то что он вернул деньги, он угрожал девушке ножом, что уже само по себе преступление.
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