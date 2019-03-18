Вор вернул женщине украденные деньги, когда узнал, что они у нее последние

18 марта, 2019, 15:08

Мужчина в Гуандуне ограбил девушку, которая пыталась снять деньги с карты, но потом увидел, что у нее на счету ничего не осталось, и вернул украденное

Об этом пишет Shanghaiist.

Жертву ограбления зовут Ли. Ночью она пошла к банкомату ICBC, чтобы снять деньги, когда к ней со спины подошел вооруженный ножом мужчина. Женщина отдала злоумышленнику 2,5 тысячи юаней ($372), но тот потребовал больше.

Запись с камер наблюдения в банке опубликовал китайский телеканал CGTN.

Грабитель заставил девушку показать ему баланс счета. Увидев, что снятые 2,5 тысячи были последними, он отдал ей деньги, улыбнулся и ушел. Запись ограбления стала вирусной в китайских социальных сетях. Пользователи называли грабителя "добрым" и "старомодным".

Злоумышленника нашли и задержали полицейские. По данным CGTN, несмотря на то что он вернул деньги, он угрожал девушке ножом, что уже само по себе преступление.