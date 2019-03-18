//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Вор вернул женщине украденные деньги, когда узнал, что они у нее последние

Мужчина в Гуандуне ограбил девушку, которая пыталась снять деньги с карты, но потом увидел, что у нее на счету ничего не осталось, и вернул украденное

Об этом пишет Shanghaiist.

Жертву ограбления зовут Ли. Ночью она пошла к банкомату ICBC, чтобы снять деньги, когда к ней со спины подошел вооруженный ножом мужчина. Женщина отдала злоумышленнику 2,5 тысячи юаней ($372), но тот потребовал больше.

Запись с камер наблюдения в банке опубликовал китайский телеканал CGTN.

Грабитель заставил девушку показать ему баланс счета. Увидев, что снятые 2,5 тысячи были последними, он отдал ей деньги, улыбнулся и ушел. Запись ограбления стала вирусной в китайских социальных сетях. Пользователи называли грабителя "добрым" и "старомодным".

Злоумышленника нашли и задержали полицейские. По данным CGTN, несмотря на то что он вернул деньги, он угрожал девушке ножом, что уже само по себе преступление.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 марта, 2019 понедельник

больше новостей

18 марта, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать