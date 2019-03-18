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В Украине уже третью неделю дорожает автогаз. инфографика


фото: invest-27
Средняя розничная стоимость сжиженного газа в Украине растет третью неделю, добавив к стоимости еще 8 коп./л, и составив 11,08 грн/л

Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95", передает enkorr.

В сети "Привата" цена поднялась на 2-6 коп. до 10,46-10,53 грн/л. Также на 20 коп. цены выросли на UPG и Glusco к 10,97-11,15 грн/л соответственно.

Кроме того, на 5-17 коп. автогаз подорожал на SOCAR, "БРСМ-Нафта" и Mango. Из региональных сетей автогаз подорожал на АЗС "Автотранс" и "Род-Ник".

По прогнозу аналитика "Консалтинговой группы А-95" Артема Куюна, средняя цена сжиженного газа до конца марта может достигнуть 13-14 грн/л.

Напомним, оптовые цены СУГ начали расти с 18 февраля. За этот период они повысились на 3690 грн/т или 19%.

Розничная цена автогаза с конца февраля увеличилась на 70 коп./л или на 6%.

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