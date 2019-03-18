В Украине открыли уголовное производство за злоупотребления в газовой сфере

18 марта, 2019, 16:03

По факту злоупотребления должностных лиц газораспределительной и газоснабжающей компаний прокуратурой Винницкой области начато уголовное производство

Об этом сообщает НАК "Нафтогаз Украины" в Twitter

Прокуратура Винницкой области по обращениям областной госадминистрации и коалиции общественных организаций, изучила вопрос законности приведения газораспределительными и газоснабжающими компаниями области объема потребленного населением Винницкой области природного газа к стандартным условиям, пишут в Нафтогазе.

"Согласно предварительным расчетам газопоставляющая компания безосновательно доначислила бытовым потребителям области объемы природного газа на общую сумму более 98 млн грн", - сообщают в НАК

Отметим, постановлением НКРЭКУ № 14787 от 23.11.2018 газораспределительной компании области запрещено при осуществлении учета газа, использованного бытовыми потребителями, приводить объемы газа к стандартным условиям для осуществления коммерческих расчетов за использованный газ бытовыми потребителями.

Известно, что по факту злоупотребления должностных лиц газораспределительной и газоснабжающей компаний прокуратурой Винницкой области начато уголовное производство