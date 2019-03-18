В Уганде люди отравились гуманитаркой ООН, есть погибшие
18 марта, 2019, 21:46
В Уганде более ста человек отравились после употребления зерновых культур, которые распространяются ООН
Об этом сообщает " Анадолу".
"2 человека погибли, 160 человек находятся в больницах после еды, распространенной по программе ООН", - говорится в сообщении.
В Красном Кресте Уганды также подтвердили смерти и посоветовали матерям, которые употребляли эту пищу, немедленно прекратить грудное вскармливание своих детей.
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