В Уганде люди отравились гуманитаркой ООН, есть погибшие

18 марта, 2019, 21:46

В Уганде более ста человек отравились после употребления зерновых культур, которые распространяются ООН

Об этом сообщает " Анадолу".

"2 человека погибли, 160 человек находятся в больницах после еды, распространенной по программе ООН", - говорится в сообщении.

В Красном Кресте Уганды также подтвердили смерти и посоветовали матерям, которые употребляли эту пищу, немедленно прекратить грудное вскармливание своих детей.