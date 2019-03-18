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В Уганде люди отравились гуманитаркой ООН, есть погибшие

В Уганде более ста человек отравились после употребления зерновых культур, которые распространяются ООН

Об этом сообщает " Анадолу".

"2 человека погибли, 160 человек находятся в больницах после еды, распространенной по программе ООН", - говорится в сообщении.

В Красном Кресте Уганды также подтвердили смерти и посоветовали матерям, которые употребляли эту пищу, немедленно прекратить грудное вскармливание своих детей.

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