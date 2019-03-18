В России назначили психиатрическую экспертизу еще одному украинскому моряку

18 марта, 2019, 17:30

Военнопленному украинскому моряку в РФ капитану 2 ранга Денису Гриценко назначили психолого-психиатрическую экспертизу

Об этом сообщает адвокат Николай Полозов в Facebook.

Полозов отметил, что защитой заявлено, что Денис Гриценко является военнопленным, а нормы III Женевской конвенции не предполагают проведения подобных экспертиз по военнопленным.

"Защитой было заявлено возражение на назначение данной экспертизы в связи с ее преждевременностью назначения, поскольку следствие не предоставило данных о возникновении сомнений во вменяемости военнопленного, как требуют положения п. 3 ч. 1 ст. 196 УПК РФ", - говорится в заявлении .

Как сообщается, психолого-психиатрическую экспертизу уже назначили 22 морякам.