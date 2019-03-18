В России назначили психиатрическую экспертизу еще одному украинскому моряку
18 марта, 2019, 17:30
Военнопленному украинскому моряку в РФ капитану 2 ранга Денису Гриценко назначили психолого-психиатрическую экспертизу
Об этом сообщает адвокат Николай Полозов в Facebook.
Полозов отметил, что защитой заявлено, что Денис Гриценко является военнопленным, а нормы III Женевской конвенции не предполагают проведения подобных экспертиз по военнопленным.
"Защитой было заявлено возражение на назначение данной экспертизы в связи с ее преждевременностью назначения, поскольку следствие не предоставило данных о возникновении сомнений во вменяемости военнопленного, как требуют положения п. 3 ч. 1 ст. 196 УПК РФ", - говорится в заявлении .
Как сообщается, психолого-психиатрическую экспертизу уже назначили 22 морякам.
- 5 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, уведомили другую сторону. Однако вместо того, чтобы обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ и совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- 27-28 ноября 2018 года оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
- 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 21 из них арестовали до 24 апреля, еще трех (Эйдера, Сороку, Артеменко) - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
- Адвокаты моряков обжаловали продление ареста.
- ЕС принял санкции против 8 россиян за агрессию в Керченском проливе.
- Следствие назначило психолого-психиатрическую экспертизу военнопленным украинским морякам.
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