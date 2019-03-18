В Киеве произошло ДТП с автомобилем медицинской помощи, есть пострадавший
18 марта, 2019, 14:40
В Шевченковском районе Киева произошло ДТП с участием автомобиля медицинской помощи
Об этом сообщают "Вартови. Еспресо" .
Автомобиль Geely CK медицинской помощи двигался по ул. Борщаговской в направлении ул. Жилянской. По словам водителя, его подрезал неустановленный автомобиль белого или желтого цвета, который скрылся с места происшествия. Избегая столкновения, водитель Geely выкрутил руль вправо, в результате чего автомобиль вылетел на бордюрный камень, а затем врезался в столб.
В результате ДТП пострадал водитель Geely, который головой влетел в лобовое стекло, от чего на стекле остался отпечаток. Врачи скорой оказали мужчине первую медицинскую помощь, однако от госпитализации он отказался.
На месте ДТП работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.
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