В Киеве произошло ДТП с автомобилем медицинской помощи, есть пострадавший

18 марта, 2019, 14:40

В Шевченковском районе Киева произошло ДТП с участием автомобиля медицинской помощи

Об этом сообщают "Вартови. Еспресо" .

Автомобиль Geely CK медицинской помощи двигался по ул. Борщаговской в направлении ул. Жилянской. По словам водителя, его подрезал неустановленный автомобиль белого или желтого цвета, который скрылся с места происшествия. Избегая столкновения, водитель Geely выкрутил руль вправо, в результате чего автомобиль вылетел на бордюрный камень, а затем врезался в столб.

В результате ДТП пострадал водитель Geely, который головой влетел в лобовое стекло, от чего на стекле остался отпечаток. Врачи скорой оказали мужчине первую медицинскую помощь, однако от госпитализации он отказался.

На месте ДТП работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.