В Киеве легковушка протаранила столб и сгорела, есть пострадавший
18 марта, 2019, 09:52
В Шевченковском районе Киева на ул. Жилянской легковой автомобиль Renault Scenic вылетел на тротуар и протаранил электроопору
Об этом сообщают "Вартови. Еспресо" .
От удара автомобиль загорелся. Свидетели происшествия вытащили травмированного водителя из горящего автомобиля и вызвали "скорую" и пожарных.
Медики госпитализировали водителя, а его машина выгорела полностью. По словам очевидцев, авто двигалось на большой скорости.
Причины и подробности аварии устанавливают следователи.
Читайте также
-
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-
-
Читайте также
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-