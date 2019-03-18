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В Киеве легковушка протаранила столб и сгорела, есть пострадавший

В Шевченковском районе Киева на ул. Жилянской легковой автомобиль Renault Scenic вылетел на тротуар и протаранил электроопору

Об этом сообщают "Вартови. Еспресо" .

От удара автомобиль загорелся. Свидетели происшествия вытащили травмированного водителя из горящего автомобиля и вызвали "скорую" и пожарных.

Медики госпитализировали водителя, а его машина выгорела полностью. По словам очевидцев, авто двигалось на большой скорости.

Причины и подробности аварии устанавливают следователи.

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