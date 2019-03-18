В Киеве две маршрутки не поделили дорогу

18 марта, 2019, 17:24

В Шевченковском районе столицы одна маршрутка подрезала другую

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Инцидент произошел на пересечении бульвара Шевченко и улицы Леонтовича. Чтобы избежать столкновения, водитель одной из маршруток "Богдан" принял левую сторону, сбив три секции чугунного забора

Однако все равно столкновения не удалось избежать: "Богданы" притерлись бортами.

На место ДТП прибыла карета скорой помощи, однако пассажиры обоих автобусов от госпитализации отказались.

На месте работают полицейские.