В Киеве две маршрутки не поделили дорогу
18 марта, 2019, 17:24
В Шевченковском районе столицы одна маршрутка подрезала другую
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Инцидент произошел на пересечении бульвара Шевченко и улицы Леонтовича. Чтобы избежать столкновения, водитель одной из маршруток "Богдан" принял левую сторону, сбив три секции чугунного забора
Однако все равно столкновения не удалось избежать: "Богданы" притерлись бортами.
На место ДТП прибыла карета скорой помощи, однако пассажиры обоих автобусов от госпитализации отказались.
На месте работают полицейские.
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