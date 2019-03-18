В Киеве Chevrolet на скорости 160 км/ч протаранил маршрутку, 4 пострадавших

18 марта, 2019, 20:54

В Киеве, на перекрестке улиц Елены Телиги и Дорогожицкой, произошло масштабное ДТП с участием маршрутки и трех легковушек

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Aveo на большой скорости двигался со стороны Петровки в направлении станции метро "Шулявская".

По словам свидетелей, проехав перекресток с улицы Щусева на запрещающий сигнал светофора, Chevrolet на следующем перекрестке, с улицей Дорогожицкой, протаранил задний бампер Fiat Doblo. После чего Chevrolet продолжил свое движение и врезался в зад Mitsubishi Outlander.

Сообщается, что затем неуправляемый Chevrolet врезался в заднюю часть маршрутки. После этого Chevrolet развернуло на 180 градусов и он загорелся.

Водители, проезжавшие мимо, сразу отреагировали на возгорание и самостоятельно, до прибытия спасателей ГСЧС потушили пламя своими огнетушителями, отмечается в сообщении.

Впрочем спасатели не остались без работы - по приезду, они с помощью специнструмента, достали из деформированной машины "шумахера" из Chevrolet без сознания.

Кроме него, также пострадали еще трое пассажиров из маршрутки "Богдан". Всех четырех госпитализировали медики "скорой" с травмами различной степени тяжести.

Следует отметить, что стрелка спидометра Chevrolet Аveo застыла на отметке 160 км/ч. Конечно же, застывшая стрелка спидометра не является "черным ящиком" в данном случае, однако определенное представление о скорости Шевроле может дать, отмечают Вартови.Еспресо.

С какой же на самом деле скоростью двигался водитель установит следственно-оперативная группа, которая работала на месте инцидента. В обоих направлениях образовались немалые пробки, говорится в сообщении.