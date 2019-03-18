В Кропивницкому от гриппа умерла 79-летняя женщина
Об этом сообщила пресс-служба Кировоградского областного лабораторного центра.
В частности, у женщины лабораторно подтвердили вирус гриппа типа А (H1N1). По данным центра, это шестой летальный случай в области.
По данным ТСН женщине было 79 лет. С начала болезни она лечилась дома, к врачам обратилась только на 5 день, когда стало очень плохо.
Медики диагностировали двустороннее тяжелое воспаление легких, несколько дней боролись за ее жизнь, но тщетно.
Как сообщили в лабораторном центре, показатель заболеваемости не превышает уровень эпидемического порога (-33,4%).
За медицинской помощью в учреждения здравоохранения области по поводу ОРВИ обратились 3090 больных, из них 70,1% дети. Всего госпитализированных - 284.
С начала эпидсезона в области зарегистрировали 66 лабораторно подтвержденных случаев гриппа, а все заболевшие не были привиты против гриппа.
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