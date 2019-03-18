В Грузии начинаются военные учения NATO-GEO EXERCISE 2019 с участием 24 стран

18 марта, 2019, 08:49

18 марта в Грузии стартуют командно-штабные учения "NATO-GEO EXERCISE 2019" с участием военнослужащих 24 стран НАТО и партнеров Альянса

Об этом сообщила пресс-служба министерства Грузии, передает Интерфакс-Украина.

Обучение, которые пройдут на территории общего с НАТО тренировочного и оценочного центра (JTEC) продлятся до 29 марта.

В министерстве также сообщили, что целью учений является повышение совместимости вооруженных сил стран НАТО и партнеров Альянса.

По данным Минобороны, в учениях примут участие более 350 военнослужащих из Албании, Бельгии, Болгарии, Чехии, Германии, Дании, Эстонии, Франции, Греции, Великобритании, Венгрии, Латвии, Литвы, Голландии, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Турции, США, Азербайджана, Грузии и Швеции.

Кроме того, в учениях будут и международные гуманитарные организации. В частности, Международный комитет Красного Креста (ICRC), Департамент операций по поддержанию мира ООН (DPKO) и как наблюдатель Всемирная организация здравоохранения (WHO).

С ходом учений 25 марта лично планирует ознакомиться в рамках визита в Грузию генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В прошлую пятницу министр обороны Грузии Леван Изора заявил журналистам, что учения не направлены против третьих стран.

"Со стороны нашего северного соседа эти учения воспринимаются как угроза, но мы еще раз подчеркиваем, что эти учения не направлены против какой-либо страны", - сказал министр.

Он сказал, что эти учения, "это признание Грузии, как достойного партнера НАТО, который готов стать членом Альянса".