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В Грузии начались учения 20 стран НАТО

Совместные военные маневры Грузии и НАТО начались в понедельник, 18 марта, в учебном центре Крцаниси в окрестностях Тбилиси и продлятся 12 дней

В них принимают участие 350 военнослужащих из США, Великобритании, Франции, Германии и еще 17 стран Альянса, передает DW .

Кроме того, своих солдат направили Азербайджан, Финляндия и Швеция.

Грузинское министерство обороны назвало учения "важной вехой для укрепления военно-политического сотрудничества между НАТО и Грузией".

"Цель этих учений - повысить обороноспособность Грузии, они не направлены против какой-либо третьей страны", - заявила заcтупник министра обороны Лела Чиковани.

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