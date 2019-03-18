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В этот день 5 лет назад российские оккупанты в Крыму убили украинского военного Сергея Кокурина


фото: RFE
5 лет назад, 18 марта 2014, российские военные убили свою вторую жертву - прапорщика украинской военной части в Крыму Сергея Кокурина

Об этом сообщают Крим.Реалии

Кокурин убили двумя выстрелами - в голову и в область сердца - с АК-47 во время штурма 13-го фотограмметрического центра в Симферополе. Во время штурма Кокурин находился на наблюдательном башни автопарка части.

Прокуратура АРК возбудила уголовное дело по ст. 115 УК (убийство).

Прапорщик Сергей Кокурин, начальник склада 13-го фотограмметрического центра Главного управления оперативного обеспечения ВСУ в Симферополе, считается первым украинским военным, который погиб во время аннексии Крыма.

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