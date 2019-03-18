В ДР Конго в аварии поезда погибли 24 человека, более 30 - пострадали

18 марта, 2019, 09:39

В воскресенье, 17 марта, в Демократической Республике Конго в результате схождения с рельсов товарного поезда погибли по меньшей мере 24 человека, еще 31 человек получил травмы

Об этом сообщает Le Monde .

Трагедия произошла на западе страны в провинции Касаи. По данным местной полиции, среди погибших много детей. Во время аварии несколько вагонов упали в реку. Раненых срочно госпитализировали в больницу Какенге.

Люди попали на поезд нелегально, поскольку в стране существуют проблемы с транспортной инфраструктурой. Это уже третья железнодорожная авария за месяц в ДР Конго. В феврале в железнодорожной аварии на станции Календа погибли 5 человек.