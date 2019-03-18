В Британии хотят запретить рекламу фаст-фуда днем
Об этом сообщает BBC.
Законодатели предполагают, что ни Google, ни Facebook не будут иметь право показывать рекламу нездоровых продуктов питания до 9 часов вечера.
Инициативы пока разные: есть идея запретить любую рекламу фастфуда до потенциального времени отхода ко сну детей, но могут быть ограничены только видеобаннеры, а текстовая реклама под запрет не попадет.
Отмечается, что инициатива вызвала гнев производителей-рекламодателей. Представители магазинов называют инициативу несвоевременной, ссылаясь на ожидаемые трудности в снабжении продуктами питания в результате Brexit.
Правительство стремится уравнять правила для традиционных медиа и интернета, ведь рекламу фастфуда на телевидении до 21:00 также планируют запретить.
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