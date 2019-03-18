Украина протестует из-за очередного вояжа Путина в Крым

18 марта, 2019, 18:07

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередным визитом президента России Владимира Путина в Крым

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Отмечается, что Украина считает этот визит, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной поездки российских чиновников к временно оккупированного Крыма и г.. Севастополь, грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, обязательствами РФ по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых является Украина и Российская Федерация.

"МИД Украины в очередной раз заявляет, что никакие поездки российских чиновников в Крым не изменят закрепленного в Конституции Украины статус Автономной Республики Крым и г.. Севастополь, который признается всем миром. В связи с визитом В.Путина в АР Крым и г.. Севастополь российскому внешнеполитическому ведомству передана нота протеста ", - говорится в заявлении.