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Украина построит собственный завод по производству ядерного топлива, - Порошенко


фото: president.gov.ua
Украина сделает существенные шаги к энергетической независимости от России: будет строить завод по производству собственного ядерного топлива и хранилище отработанного топлива

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на совещании по атомной энергетике, сообщает Еспресо.TV .

"Благодаря сотрудничеству с компанией Westinghouse, Украина стала первой страной в мире, которая осуществила диверсификацию поставок ядерного топлива", - сообщил президент.

Следующим стратегическим шагом в вопросе поставки топлива должно стать обеспечение украинских атомных электростанций ядерным топливом собственного производства.

"На сегодняшний день соответствующее сотрудничество проходит с украинским правительством, ответственный за это 1-й вице-премьер-мнистр и министр ТЭК. И я уверен, что это очень амбициозная и своевременная задача. Ибо речь идет о создании завода по производству собственного ядерного топлива, причем в составе "Энергоатома", - отметил президент.

Президент подчеркнул, что сейчас это реализуется во время войны.

"В пользу циех предложения говорит тот факт, что" Энергоатом "- единственный потребитель ядерного топлива и уже производит отдельные составляющие, что облегчает реализацию и имплиментацию этого проекта", - отметил Порошенко.

Глава государства заявил, что следующий шаг к освобождению от российского шантажа - строительство централизованного хранилища отработанного ядерного топлива для украинских АЭС, а также энергетический мост "Украина - ЕС" и проект достройки 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС.

"Мы добьемся энергетической независимости Украины, к которой мы с вами уже сделали существенные шаги. Наша мощная и безопасная атомная энергетика выйдет на новые технологические и экономические рубежи", - отметил Петр Порошенко .

 

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