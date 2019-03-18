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Украина на втором месте в мире по темпам роста в рейтинге Doing Business


фото: finclub
Украина - вторая в мире страна по темпам роста в рейтинге Doing Business с 2009 года

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

"С 2014 года Украина выросла в рейтинге Doing Business на 41 позицию. Мы вторые в мире по темпам роста в рейтинге с 2009 года. Благодаря дерегуляции мы уже достигли ежегодной экономии бизнеса в размере более 1 млрд грн", - говорится в сообщении.

В Минэкономразвития объясняют, что за 3 года правительство провело 8 дерегуляционные заседаний, на которых было отменено около 1300 устаревших актов, которые создавали ненужное давление на предпринимателей.

Кумулятивный эффект от дерегуляционные усилий в 2018 году - это упрощение ведения бизнеса для: около 100 тыс. субъектов розничной торговли, около 1000 компаний и для более 10 тыс. ФЛП, которые осуществляют ремонт бытовых изделий, 6300 компаний, осуществляющих инженерно поисковые работы, более 6700 компаний, занимающихся строительством.

Около 100 тыс. субъектов в год, формирующие и получают земельные участки, уменьшат расходы на доработку документов.

В Минэкономразвития считают, что для дальнейшего прогресса в рейтинге и в дальнейшем необходима поддержка Верховной Рады. Речь идет о принятии законопроектов - №8124, который позволит попасть в топ-50 рейтинга Doing Business, и №4650 о декоммунизации, который лишает советского наследства в законодательстве.

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