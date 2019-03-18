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Ученые выяснили, влияет ли музыка на вкус сыра

Производитель сыра на имя Бит Уампфлер (Beat Wampfler) объединился с сотрудниками Университета искусств в Берне, чтобы проверить, влияют ли различные жанры музыки на вкус сыра

Об этом сообщает новостное агентство Euronews .

По словам авторов, это "эксперимент между звуком и гастрономией". В течение шести месяцев он проходил в подвале Бита Уампфлера. Восемь кругов сыра "Эмменталь" хранились в разных звуковых условиях. Каждому сначала присвоили свой музыкальный жанр: от года до техно и классических мелодий Моцарта. Одновременно с этим производитель сохранил и оригинальную партию, которая послужила контрольной группой.

Полный список звуковых сигналов:

Эмбиент: Yell - "Monolith"

Классическая музыка: В.А. Моцарт - "Волшебная флейта"

Техно: Vril - "UV"

Рок: Led Zeppelin - "Stairway to Heaven"

Хип-Хоп: A Tribe Called Quest - "Jazz (We've Got)"

A Tribe Called Quest - "Jazz (We've Got)"

Для проверки использовали два социальных опроса. Подробнее о них рассказал заместитель декана музыкального факультета Университета искусств в Берне Питер Краут (Peter Kraut):

"Мы провели два опроса. Один научный - в нем участвовали случайные респонденты, для второго позвали кулинарных экспертов и собрали жюри. В обоих случаях люди пришли к выводу, что во вкусе и запахе сыров различия, в зависимости от того, действия которой музыки они подвергались ".

Обе группы в своем большинстве предпочли сыра, который хранился под композицию "Jazz (We've Got)" хип-хоп-исполнителя A Tribe Called Quest. Глава жюри Бенджамин лузу (Benjamin Luzuy) сказал, что хип-хоп привел сыр в "более мягкого и цветочного" вкуса.

По словам Краута, на этом эксперимент не завершен. Исследователи планируют провести химический анализ сыров, чтобы увидеть, действительно появились различия в их составе из-за влияния музыки.

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