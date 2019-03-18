Ученые выяснили, влияет ли музыка на вкус сыра
Об этом сообщает новостное агентство Euronews .
По словам авторов, это "эксперимент между звуком и гастрономией". В течение шести месяцев он проходил в подвале Бита Уампфлера. Восемь кругов сыра "Эмменталь" хранились в разных звуковых условиях. Каждому сначала присвоили свой музыкальный жанр: от года до техно и классических мелодий Моцарта. Одновременно с этим производитель сохранил и оригинальную партию, которая послужила контрольной группой.
Полный список звуковых сигналов:
Эмбиент: Yell - "Monolith"
Классическая музыка: В.А. Моцарт - "Волшебная флейта"
Техно: Vril - "UV"
Рок: Led Zeppelin - "Stairway to Heaven"
Хип-Хоп: A Tribe Called Quest - "Jazz (We've Got)"
A Tribe Called Quest - "Jazz (We've Got)"
Для проверки использовали два социальных опроса. Подробнее о них рассказал заместитель декана музыкального факультета Университета искусств в Берне Питер Краут (Peter Kraut):
"Мы провели два опроса. Один научный - в нем участвовали случайные респонденты, для второго позвали кулинарных экспертов и собрали жюри. В обоих случаях люди пришли к выводу, что во вкусе и запахе сыров различия, в зависимости от того, действия которой музыки они подвергались ".
Обе группы в своем большинстве предпочли сыра, который хранился под композицию "Jazz (We've Got)" хип-хоп-исполнителя A Tribe Called Quest. Глава жюри Бенджамин лузу (Benjamin Luzuy) сказал, что хип-хоп привел сыр в "более мягкого и цветочного" вкуса.
По словам Краута, на этом эксперимент не завершен. Исследователи планируют провести химический анализ сыров, чтобы увидеть, действительно появились различия в их составе из-за влияния музыки.
Читайте также
-
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-
-
Читайте также
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-