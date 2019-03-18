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У Норвегии есть доказательства российского кибервмешательства в учения НАТО

Норвегия заявила, что располагает доказательствами того, что Россия глушила сигналы GPS в ходе недавних военных учений НАТО

Об этом заявил министр обороны Норвегии Франк Бакке-Енсе, сообщает Reuters .

Норвегия имеет электронное подтверждение того, что Россия глушила сигналы GPS на последних военных учений НАТО, и требует объяснений от РФ по этому поводу.

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