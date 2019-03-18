У Норвегии есть доказательства российского кибервмешательства в учения НАТО
18 марта, 2019, 20:30
Норвегия заявила, что располагает доказательствами того, что Россия глушила сигналы GPS в ходе недавних военных учений НАТО
Об этом заявил министр обороны Норвегии Франк Бакке-Енсе, сообщает Reuters .
Норвегия имеет электронное подтверждение того, что Россия глушила сигналы GPS на последних военных учений НАТО, и требует объяснений от РФ по этому поводу.
- Норвегия и Финляндия в ноябре заявили, что Россия намеренно вызывала перебои в сигналах GPS до и во время военных учений, что также повлияло на навигацию гражданской авиации в Арктике.
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