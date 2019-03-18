Террорист, который расстреливал людей в мечетях Новой Зеландии, отказался от адвоката
18 марта, 2019, 10:52
28-летний Брентон Таррант, обвиняемый в теракте в Новой Зеландии, в ходе которого произошла стрельба в двух мечетях в городе Крайстчерче, отказался от услуг адвоката и собирается сам представлять себя в суде
Об этом сообщает New Zealand Herald .
Очередной адвокат Ричард Питерс, ранее представлявший стрелка, подтвердил изданию, что он более не представляет интересы Тарранта. По его словам, обвиняемый сообщил ему о намерении самостоятельно защищать себя в будущем.
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Издание отмечает, что такими действиями обвиняемый хочет превратить судебный процесс в "платформу для продвижения своих убеждений", которые он изложил в манифесте, разосланном новозеландским политикам перед нападением на мечети.
- Напомним, 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч 28-летний австралиец по имени Брентон Таррант вместе с сообщниками в местной мечети убил 49 прихожан . Он транслировал видео расстрела людей в соцсети. .
- По данным издания New Zealand Herald , в деле уже арестованы трое мужчин и одна женщина .
- Один из подозреваемых в нападении объяснил свои действия желанием мести за теракт в Стокгольме в апреле 2017 года, когда в результате въезда грузовиков в толпу погибли 5 человек , в том числе 11-летняя девочка.
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