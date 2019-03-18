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Террорист, который расстреливал людей в мечетях Новой Зеландии, отказался от адвоката


фото: REUTERS
28-летний Брентон Таррант, обвиняемый в теракте в Новой Зеландии, в ходе которого произошла стрельба в двух мечетях в городе Крайстчерче, отказался от услуг адвоката и собирается сам представлять себя в суде

Об этом сообщает New Zealand Herald .

Очередной адвокат Ричард Питерс, ранее представлявший стрелка, подтвердил изданию, что он более не представляет интересы Тарранта. По его словам, обвиняемый сообщил ему о намерении самостоятельно защищать себя в будущем.

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Издание отмечает, что такими действиями обвиняемый хочет превратить судебный процесс в "платформу для продвижения своих убеждений", которые он изложил в манифесте, разосланном новозеландским политикам перед нападением на мечети.

 

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