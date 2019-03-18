Температура воздуха в апреле и мае будет выше нормы, - НАН
Об этом рассказала заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Национальной академии наук Вазира Мартазинова, передает Радио Свобода.
"В апреле мы ожидаем температуру на 2 градуса выше средних многолетних значений по всей территории Украины. Естественно, я думаю, что будет еще выше, но, как правило, мы ограничиваемся 2-3 градусами выше нормы. То есть среднемесячная температура в апреле будет от 9,5 -11 градусов по всей территории Украины ", - сказала Мартазинова.
По ее словам, в мае температура воздуха также ожидается на 2 градуса выше нормы по всей территории Украины. При этом температура в западных областях ожидается на уровне 15-17 градусов, а на остальной территории Украины среднемесячная температура ожидается на уровне 17-19 градусов.
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