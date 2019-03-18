Суд вернул в ГПУ дело против Сытника и Холодницкого
18 марта, 2019, 15:56
Печерский суд вернул в Главное следственное управление ГПУ для продолжения досудебного расследования материалы дела против главы САП Назара Холодницкого и директора НАБУ Артема Сытника
Об этом говорится в постановлении суда.
Отмечается, что руководителей САП и НАБУ подозревают во вмешательстве в деятельность экс-главы ЦИК Михаила Охендовского. Дело в 2017 году закрыли из-за "отсутствия события уголовного правонарушения".
- Напомним, 30 мая 2016 НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака. Он сообщил, что передал в НАБУ документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных средств на сумму почти $2 млрд ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников, среди которых и председатель ЦИК Михаил Охендовский.
- 13 декабря председателю ЦИК Михаилу Охендовскому вручили уведомление о подозрении.
- Впоследствии Охендовский пришел на допрос в Национальное антикоррупционное бюро.
- 21 декабря 2016 года Шевченковский райсуд Киева избрал председателю ЦИК Михаилу Охендовскому меру пресечения в виде личного обязательства.
- 9 февраля апелляционный суд Киева оставил в силе решение Соломенского райсуда, который отказался отстранить главу ЦИК Михаила Охендовского от должности.
- 9 июня 2017 года Специализированная антикоррупционная прокуратура приостановила следствие по делу о главы ЦИК Михаила Охендовского до получения ответов по международной правовой помощи в рамках досудебного расследования.
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