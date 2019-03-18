Столтенберг отметил, что расширение НАТО не является провокацией

18 марта, 2019, 21:18

Расширение НАТО увеличивает пространство безопасности и стабильности, обогащает саму организацию новым опытом

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщение размещено на официальном сайте НАТО, передает Укринформ.

"Политика открытых дверей НАТО и увеличение Европейского Союза помогли распространению свободы, демократии и прав человека. Мы должны продолжать напряженно работать каждый день для поддержания таких ценностей", - отметил генеральный секретарь НАТО.

Он напомнил, что в этом году Чешская республика, Венгрия и Польша будут праздновать 20-ю годовщину вхождения в Альянс, Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения отметят 15-летие своего членства, Албания и Хорватия - 10-ю годовщину.

"Расширение НАТО не является провокацией. Мы уважаем право каждого суверенного государства решать свою судьбу, без угрозы силой или без вмешательства. Мы приветствуем нового члена - Республику Северная Македония, которая уже получила приглашение за стол НАТО", - сказал Столтенберг.