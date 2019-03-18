США планируют расширить поставки оружия Украине

18 марта, 2019, 19:17

США рассматривают возможность поставок в Украину противотанкового вооружения, систем противовоздушной обороны и береговой обороны

Об этом заявил спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер, сообщает пресс-служба посольства США, передает РБК-Украина.

Волкер рассказал, что часть поддержки уже была поставлена, в том числе противотанковые средства.

"Мы также должны рассмотреть такие вещи, как системы противовоздушной и береговой обороны, антиснайперские системы и кое-что из того, что США уже поставили", - отметил Волкер.

По его словам, в случае с Украиной необходимо иметь современные возможности для того, чтобы защитить себя и предотвратить дальнейшую агрессии со стороны России.

"В администрации Трампа мы приняли решение относиться к Украине как к любой другой нормальной (в плане продажи оружия, - ред.) стране, имеющей нормальные оборонные нужды, и мы решили обеспечивать это как в виде поддержки, так и продажи оружия Украине", - подчеркнул он.