Спасатели предупредили о сильном ветре в Киеве до конца суток
18 марта, 2019, 15:24
По Киеву до конца суток ожидаются сильные порывы ветра, объявлено штормовое предупреждение
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, по Киеву до конца суток 18 марта порывы ветра 15-18 м/с. И уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.
- Ранее сообщалось, что 18 марта в большинстве областей Украины будет высокая температура воздуха в пределах +10°C...+15°C.
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