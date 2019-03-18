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Спасатели предупредили о сильном ветре в Киеве до конца суток

По Киеву до конца суток ожидаются сильные порывы ветра, объявлено штормовое предупреждение

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, по Киеву до конца суток 18 марта порывы ветра 15-18 м/с. И уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

 

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