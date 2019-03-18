Шесть дней по 12 часов: в Китае IT-компании переходят на график работы "996". Что это

18 марта, 2019, 12:30

IT-компании Китая переходят на график "996": работать с 9 до 9 полных 6 дней в неделю

Об этом пишет Global Times , передает ain.ua .

Ханчжоуская интернет-компания Youzan, по данным источников, перешла на так называемый график "996": когда сотрудники работают с 9 утра до 9 вечера по 6 дней в неделю.

На ежегодных корпоративных собраниях сотрудников поощряли работать больше каждый день, а предложение не разделять работу и личную жизнь закреплено теперь в корпоративном уставе компании - об этом сообщил аноним, представившийся сотрудником Youzan.

На собрании директор Youzan ссылался на Huawei как на эталон, и говорил, что члены семьи должны выразить поддержку, если сотруднику необходимо работать сверхурочно.

На самом деле заставлять людей работать в режиме "996" в Китае - незаконно. Это противоречит нормам трудового кодекса.

По словам эксперта в сфере труда Чжана Сянци, даже если работодатель и работник заключили устное соглашение, это все равно может классифицироваться как нарушение.