Шесть дней по 12 часов: в Китае IT-компании переходят на график работы "996". Что это
Об этом пишет Global Times , передает ain.ua .
Ханчжоуская интернет-компания Youzan, по данным источников, перешла на так называемый график "996": когда сотрудники работают с 9 утра до 9 вечера по 6 дней в неделю.
На ежегодных корпоративных собраниях сотрудников поощряли работать больше каждый день, а предложение не разделять работу и личную жизнь закреплено теперь в корпоративном уставе компании - об этом сообщил аноним, представившийся сотрудником Youzan.
На собрании директор Youzan ссылался на Huawei как на эталон, и говорил, что члены семьи должны выразить поддержку, если сотруднику необходимо работать сверхурочно.
На самом деле заставлять людей работать в режиме "996" в Китае - незаконно. Это противоречит нормам трудового кодекса.
По словам эксперта в сфере труда Чжана Сянци, даже если работодатель и работник заключили устное соглашение, это все равно может классифицироваться как нарушение.
- Напомним, компании по всему миру начинают переходить на четырехдневную рабочую неделю . Обнаружили, что это приводит к повышению производительности персонала.
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