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СБУ поймала крымского агента РФ, который шпионил за ВСУ на Херсонщине

Российские спецслужбы в Крыму завербовали местного жителя, чтобы тот собирал информацию о местах дислокации военной техники ВСУ на Херсонщине

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

В частности отмечается, что российские кураторы отработали для него задачи собирать и передавать им информацию о местах дислокации военной техники ВСУ на Херсонщине, членов ДУК "Правый сектор", лидеров крымскотатарских общественных объединений "Аскер" и батальона им. Н. Челебиджихана.

В СБУ сообщили, что российские спецслужбисты физически и психологически давили на человека, угрожали членам его семьи и заставили предоставить ложные показания о якобы подготовке активистами украинских общественно-политических организаций террористических актов в Крыму.

Сейчас осуществляются предусмотренные законодательством меры в рамках уголовного производства по ст. 111 (государственная измена) УК.

 

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