СБУ поймала крымского агента РФ, который шпионил за ВСУ на Херсонщине
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.
В частности отмечается, что российские кураторы отработали для него задачи собирать и передавать им информацию о местах дислокации военной техники ВСУ на Херсонщине, членов ДУК "Правый сектор", лидеров крымскотатарских общественных объединений "Аскер" и батальона им. Н. Челебиджихана.
В СБУ сообщили, что российские спецслужбисты физически и психологически давили на человека, угрожали членам его семьи и заставили предоставить ложные показания о якобы подготовке активистами украинских общественно-политических организаций террористических актов в Крыму.
Сейчас осуществляются предусмотренные законодательством меры в рамках уголовного производства по ст. 111 (государственная измена) УК.