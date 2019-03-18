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САП не согласовывала следственных действий НАБУ с участием "агента" Шевченко

Специализированная антикоррупционная прокуратура утверждает, что Национальное антикоррупционное бюро пытается скрыть свою причастность к коррупции в оборонном комплексе

Об этом САП сообщила на Facebook.

В частности, в НАБУ говорили, что их "тайный агент" Евгений Шевченко общался с фигурантами коррупционного скандала в рамках расследования уголовных дел. Однако прокуратура настаивает, что не согласовывала таких следственных действий с участием Шевченко.

Кроме того, НАБУ не раскрывали дело о взятке, которую предлагали Шевченко для закрытия дел против братьев Дубневичей (дела о хищении на Укрзализныце).

В САП считают, что это "свидетельствует о ложности объяснений НАБУ" и о "попытке избежать уголовной ответственности за злоупотребления и взяточничество".

Антикоррупционная прокуратура также говорит, что от нее 2 года прятали и до сих пор не передают материалы, которые НАБУ получило от Генпрокуратуры.

САП утверждает, что большинство этих документов касается именно коррупционных сфер в оборонной отрасли.

  • Напомним, 25 февраля 2019 проект "Наши деньги" обнародовал расследования хищений в "Укроборонпроме", в которых, по данным журналистов, якобы причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь Гладковський с фигурантами Виталием Жуковым и Андреем Рогозой . В НАБУ заявили, что фирмы, которые фигурируют в расследовании, являются объектами расследований Бюро.
  • Олег Гладковський отверг обвинения в коррупции и обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в журналистском расследовании. Он подчеркивал, что его сын якобы даже не знает, кто такие Жуков и Рогоза .
  • Петр Порошенко 4 марта подписал указ о увольнении Гладковского-старшего с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
  • 11 марта в 4 части расследования "Bihus.info" журналисты рассказали о том, что работники СБУ, Военной прокуратуры, ДФС и НАБУ помогали основателю ООО "Оптимумспецдеталь" Андрей Рогозе решать проблемные вопросы. В переписке упоминается первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава, детективы бюро Дмитрий Литвиненко и Олег Борисенко, а также внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.
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